EUREX/DAX-Future kommt im Verlauf etwas zurück

Heute im Fokus

DAX zum Start freundlich -- TeamViewer plant Aktienrückkauf -- Google-Mutter Alphabet steigert Gewinn -- PayPal enttäuscht -- Starbucks verfehlt Gewinnwartungen -- AMD mit Rekordzahlen

Vodafone setzt mehr um. Sony hebt Gewinnprognose erneut an. Santander kehrt in Gewinnzone zurück. Novartis verdreifacht Gewinn. Siltronic geht optimistisch ins Jahr. ADVA macht für Übernahme Zugeständnisse. BioNTech/Pfizer beantragen in den USA Notfallzulassung für Kleinkinder. Aroundtown weitet Aktienrückkauf aus. GM übertrifft Erwartungen.