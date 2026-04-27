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EUREX/DAX-Future kommt im Verlauf vom Hoch zurück

27.04.26 08:31 Uhr

DOW JONES--Der DAX-Future kommt am Montag im Verlauf bereits wieder vom seinem Hoch zurück. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 24 auf 24.289 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.399 und das Tagestief bei 24.274 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 559 Kontrakte. Das Interesse internationaler Investoren am deutschen Aktienmarkt scheint momentan überschaubar, das Fehlen großer Technologie-Unternehmen lässt den Index momentan eine Nebenrolle im internationalen Schaulaufen einnehmen. Ein Verbleib oberhalb der 24.000er-Marke wäre momentan Pflicht, ein Unterschreiten dürfte weitere Verkäufe nach sich ziehen, so ein technisch orientierter Händler.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2026 02:32 ET (06:32 GMT)