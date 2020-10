EUREX/DAX-Future kommt von Tageshochs etwas zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen um 46,5 auf 12.761,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.793,5 und das -tief bei 12.726 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.550 Kontrakte. Nach dem Dreh an der 12.700er-Marke am späten Dienstag könnte der Future nun wieder in den oberen Bereich laufen, also Richtung 13.000er Marke.

October 21, 2020 02:34 ET (06:34 GMT)