EUREX/DAX-Future konsolidiert auf hohem Niveau

20.08.25 08:44 Uhr

DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Mittwoch im Verlauf etwas leichter. Allerdings handelt er weiter stabil in seiner Seitwärtsspanne zwischen 24.200 und 24.500 Punkten. Der September-Kontrakt verliert 90 auf 24.329 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.390 und das Tagestief bei 24.297 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.337 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 02:45 ET (06:45 GMT)