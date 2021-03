EUREX/DAX-Future konsolidiert knapp unter 15.000er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future handelt am Mittwoch im Verlauf etwas leichter. Mit dem Erreichen der 15.000er-Marke am Vortag hat er nach Aussage technischer Analysten zunächst sein Etappenziel erreicht. Insgesamt deutet sich für die Charttechniker der Commerzbank für den Rest der Woche eine Verteidigung des neuen Monats- und Quartalsend-Rally-Niveaus an.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert um 8.40 Uhr 18 auf 14.982 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.032 und das Tagestief bei 14.970 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.394 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2021 02:47 ET (06:47 GMT)