EUREX/DAX-Future kräftig erholt

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es nach dem Abverkauf am Freitag am Montag im Verlauf deutlicher nach oben. Der Dezember-Kontrakt steigt um 273 auf 15.401 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.459 und das Tagestief bei 15.324 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 9.399 Kontrakte.

Für die Marktstrategen der Helaba hat sich mit dem Kursrutsch vom Freitag das technische Setup im DAX deutlich verschlechtert. Nicht nur wichtige Haltemarken in Form der 55- und 100-Tagelinien und des markanten Tiefs bei 15.495 wurden durchbrochen, auch die quantitativen Indikatoren stehen im Verkauf. Entscheidend könnte auf der Unterseite die Zone um 15.000 Punkte werden. Darunter drohten weitere Verluste bis zum Oktobertief bei 14.818 Zählern. Erste Berichte über einen milden Verlauf von Omikron-Ansteckungen könnten am Montag für Beruhigung am Markt sorgen.

November 29, 2021 02:38 ET (07:38 GMT)