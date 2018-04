EUREX/DAX-Future legt im frühen Handel leicht zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future kann die freundliche Tendenz vom Vortag mitnehmen und startet freundlich in den Handel am Freitag. Dabei bewegt sich der Juni-Kontrakt in einem intakten kurzfristigen Aufwärtstrend. Sollte der Bereich bei 12.500 Punkten herausgenommen werden, könnte nach Einschätzung eines technisch orientierten Händlers in der kommenden Woche der Test der 200-Tage-Linie bei aktuell 12.736 Punkten anstehen.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt aktuell um 10 auf 12.444 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.448 und das Tagestief bei 12.425 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.152 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2018 02:18 ET (06:18 GMT)