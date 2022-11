EUREX/DAX-Future legt im Verlauf deutlich zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future kann sich im Verlauf deutlich von seinem Tagestief absetzen. Der Dezember-Kontrakt steigt um 79 auf 14.373 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.384 und das -tief bei 14.200 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.067 Kontrakte. Den Rücksetzer in der Nacht konnte der Teminkontrakt im Verlauf aufholen. Dies zeigt, dass an der Seitenlinie Käufer stehen, um in den Markt zu investieren. Charttechnisch sollte das Tagestief bei 14.200 Punkten nicht unterschritten werden. Auf der Oberseite ist dagegen das Kontrakthoch bei 14.461 Punkten zu nennen.

November 16, 2022 02:49 ET (07:49 GMT)