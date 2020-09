EUREX/DAX-Future legt im Verlauf leicht zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Dienstag im Verlauf leicht nach oben. Allerdings ist das Momentum wie auch das Volumen bisher nicht überzeugend. Von daher wird an der Börse davon ausgegangen, dass die Bäume im Tagesverlauf nicht in den Himmel wachsen. Übergeordnet handelt der DAX-Future unverändert innerhalb seiner Spanne zwischen 12.800 und 13.300 Punkten. Die Widerstandszone im Bereich zwischen 13.100 und 13.300 Punkten dürfte jüngst an Kraft gewonnen haben, je häufiger diese nicht überwunden werden kann.

Der September-Kontrakt steigt um 8.10 Uhr um 28 auf 13.200,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.202 und das Tagestief bei 13138,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.472 Kontrakte.

September 15, 2020 02:18 ET (06:18 GMT)