EUREX/DAX-Future legt im Verlauf weiter zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Dienstag im Verlauf weiter nach oben. Der März-Kontrakt steigt um 115 auf 15.432 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.471 und das -tief bei 15.306 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.548 Kontrakte. Das Hoch hatte der Future ziemlich exakt an seiner 200-Tageslinie bei aktuell 15.478 Punkten. Diese dürfte zunächst weiteren Aufwärtsdrang bremsen. Auf der anderen Seite hatte die 15.000-Marke am Vortag noch eindrucksvoll ihre Standhaftigkeit bewiesen. Bei weiter volatilem Geschäft sollten diese beiden Marke zunächst die Bewegung eingrenzen.

December 21, 2021 02:44 ET (07:44 GMT)