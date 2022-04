EUREX/DAX-Future legt im Verlauf zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Mittwoch im Verlauf nach oben. Einen überzeugende Berichtssaison wie auch erwartete Lockdown-Lockerungen in Asien liefern positive Argumente. Gegen einen nachhaltige Erholung sprechen unter anderem die steigenden Notierungen der Gas-Preise am Terminmarkt. Charttechnisch hat sich das Bild mit der Schwäche am Vortag eingetrübt und die Tür gen Süden weit geöffnet. Charttechniker sehen wichtige Unterstützungen erst deutlich tiefer.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt aktuell um 93 auf 13.754 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.757 und das Tagestief bei 13.635 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.480 Kontrakte.

