EUREX/DAX-Future legt nach Vortagesrally weiter zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei guten Umsätzen geht es für den DAX-Future am Freitag im frühen Handel weiter nach oben. "Wir haben gestern Short-Eindeckungen gesehen", so ein Händler. Viele Investoren hätten die Erholungsbewegung der vergangenen Tage nicht mitgemacht, diese sollten an der Seitenlinie bei einem Rücksetzer an den Markt kommen. Der Dezember-Kontrakt steigt um 68 auf 14.267 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.317 und das -tief bei 13.506 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.730 Kontrakte. Charttechisch hat der Kontrakt erst mal eine Batterie von Widerständen herausgenommen. Die Bewegung aus der W-Formation sei mehr als abgearbeitet. Das Augusthoch bei rund 13.995 Zählern sollte nach unten absichern, so der Marktteilnehmer.

November 11, 2022 02:45 ET (07:45 GMT)