EUREX/DAX-Future mit kleinen Aufschlägen

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Volkswagen will sich offenbar an Minen für Batterie-Rohstoffe beteiligen. Richemont strebt Zweitnotierung an südafrikanischer Börse an. Experte sieht Ausstieg aus russischem Gas bis 2027 kritisch. Sanofi will Insulinpreise in den USA drastisch senken. FedEx verdient deutlich weniger. Deutsche Wohnen 2022 mit FFO auf Vorjahresniveau.