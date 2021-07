EUREX/DAX-Future mit leichten Abgaben

GO

DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- VW stellt neue Konzernstrategie vor -- Gerresheimer wächst weiter -- Boeing wohl mit Produktionsschwierigkeiten -- Fraport, HelloFresh im Fokus

HSBC, NatWest & Co.: Britische Notenbank hebt Dividendenbeschränkung für große Geldhäuser auf. BASF steigt bei indischem Hydrokultur-Startup ein. Deutsche HVPI-Inflation lässt im Juni nach. Chinas Außenhandel legt im Juni stärker zu als erwartet. IPO: US-Grillhersteller Weber beantragt Börsengang in New York.