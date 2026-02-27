DAX23.870 +0,3%Est505.788 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3000 +3,8%Nas22.517 -1,0%Bitcoin60.924 +3,5%Euro1,1598 -0,1%Öl84,11 +2,6%Gold5.169 +1,6%
EUREX/DAX-Future nach Abverkauf leicht im Plus

04.03.26 08:58 Uhr

DOW JONES--Nach dem Abverkauf der vergangenen beiden Tage geht es für den DAX-Future am Mittwoch im Verlauf etwas höher. Der März-Kontrakt steigt um 131 auf 23.895 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.067 und das -tief bei 23.730 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.631 Kontrakte. Im Handel wird zunächst von einer technisch bedingten Gegenbewegung gesprochen, da der Kontrakt überverkauft sei.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 02:58 ET (07:58 GMT)