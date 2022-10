EUREX/DAX-Future rutscht im Verlauf ins Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future kommt am Mittwoch im Verlauf von seinem Tageshoch zurück. Das Handelsvolumen ist für die Zeit des Tages schon auffallend hoch. Der Dezember-Kontrakt verliert 18 auf 12.825 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.964 und das Tagestief bei 12.824 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.108 Kontrakte. Erneut ist damit zu beobachten, dass die Luft für weitere Gewinne nahe der 13.000er-Marke dünn wird. Die Frage, ob die Bodenbildung abgeschlossen ist oder die Bärenmarktrally am Ende, beschäftigt am Morgen die Marktteilnehmer. Der seit Mitte August bestehende Abwärtstrend bei rund 13.030 Punkten bildet die Marke, die es zunächst zu nehmen gelte, heißt es.

October 19, 2022 02:39 ET (06:39 GMT)