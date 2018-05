EUREX/DAX-Future startet knapp behauptet in den Feiertagshandel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future ist am Donnerstag knapp behauptet in den Handel gestartet. Mit knapp 2.000 Kontrakten liegt das bisherige Handelsvolumen für einen Feiertag vergleichsweise hoch. Spannend könnte es werden, wenn der Kontrakt über das Vortageshoch bei 13.003 Punkten steigt. Darüber könnten nach Einschätzung aus dem Handel einige Buy-Stops am Markt liegen.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert um 8.35 Uhr drei Ticks auf 12.980 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.997,5 und das Tagestief bei 12.970,5 Punkten. Umgesetzt wurden bis dahin 1.958 Kontrakte.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2018 02:48 ET (06:48 GMT)