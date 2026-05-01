DAX24.137 +0,8%Est505.861 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 -4,3%Nas26.402 +1,2%Bitcoin68.099 +0,6%Euro1,1719 ±0,0%Öl105,0 -0,7%Gold4.700 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 Intel 855681 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Cisco mit Gewinnsprung und Rekordumsatz - Jahresprognosen angehoben -- BMW-Hauptversammlung besiegelt das Aus für Vorzugspapiere -- Xpeng und VW im Fokus
Top News
Smarter entscheiden: Entdecke die Welt der Trading-Bots - und sichere dir bis zu 110 € in Bitcoin Smarter entscheiden: Entdecke die Welt der Trading-Bots - und sichere dir bis zu 110 € in Bitcoin
Handelskonflikt im Fokus: Trump und Xi führen Gespräche in Peking Handelskonflikt im Fokus: Trump und Xi führen Gespräche in Peking
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EUREX/DAX-Future tendiert im frühen Verlauf höher

14.05.26 08:27 Uhr

DOW JONES--Der DAX-Future zeigt sich am frühen Donnerstagvormittag fester. Der Juni-Kontrakt steigt um 8:25 Uhr um 183 auf 24.341 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.345 und das Tagestief bei 24.241 Punkten. Umgesetzt wurden 1.084 Kontrakte. Erste Schlagzeilen von dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping werden positiv gewertet. Das Handelsvolumen dürfte auf Grund des Feiertages "Christi Himmelfahrt" vergleichsweise dünn ausfallen, womit auch volatile Ausschläge möglich sind.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2026 02:28 ET (06:28 GMT)