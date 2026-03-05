DAX24.053 -0,6%Est505.833 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4100 +2,6%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.034 -0,6%Euro1,1596 -0,3%Öl84,18 +1,9%Gold5.142 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt schwelt weiter: DAX tiefer -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom übertrifft Erwartungen -- Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Statt D-Wave, Rigetti & Co.: Ist diese "langweilige" Aktie der eigentliche Quantencomputer-Star? Statt D-Wave, Rigetti & Co.: Ist diese "langweilige" Aktie der eigentliche Quantencomputer-Star?
OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EUREX/DAX-Future unter hohen Schwankungen etwas leichter

05.03.26 08:34 Uhr

DOW JONES--Die Volatilität bleibt weiterhin hoch, der DAX-Future hat bisher eine Bandbreite von 327 Punkten durchhandelt. Der März-Kontrakt verliert am Donnerstagmorgen 71 auf 24.168 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.347 und das -tief bei 24.020 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.983 Kontrakte.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 02:35 ET (07:35 GMT)