EUREX/DAX-Future unter hohen Schwankungen etwas leichter
05.03.26 08:34 Uhr
DOW JONES--Die Volatilität bleibt weiterhin hoch, der DAX-Future hat bisher eine Bandbreite von 327 Punkten durchhandelt. Der März-Kontrakt verliert am Donnerstagmorgen 71 auf 24.168 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.347 und das -tief bei 24.020 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.983 Kontrakte.
March 05, 2026 02:35 ET (07:35 GMT)