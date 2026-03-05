EUREX/DAX-Future unter hohen Schwankungen etwas leichter

DOW JONES--Die Volatilität bleibt weiterhin hoch, der DAX-Future hat bisher eine Bandbreite von 327 Punkten durchhandelt. Der März-Kontrakt verliert am Donnerstagmorgen 71 auf 24.168 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.347 und das -tief bei 24.020 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.983 Kontrakte.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 02:35 ET (07:35 GMT)