EUREX/DAX-Future verharrt im Verlauf tief im Minus

DOW JONES--Der DAX-Future handelt am Montag im Verlauf deutlich schwächer. Er konnte sich etwas vom Tagestief lösen, die Umsätze sind bisher durchschnittlich. Der Juni-Kontrakt verliert 220 auf 23.770 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.866 und das -tief bei 23.725 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.270 Kontrakte. Positiv wäre einen schnelle Rückeroberung der 24.000er-Marke. Ansonsten droht nach Aussage eines Marktteilnehmers eine Eintrübung des charttechnischen Bilds.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)