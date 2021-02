EUREX/DAX-Future verteidigt im Verlauf Aufschläge

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Dienstag im Verlauf im Plus. Der März-Kontrakt steigt um 8.20 Uhr um 28 auf 13.682 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.706 und das -tief bei 13.626 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.847 Kontrakte. Die Charttechniker der Commerzbank sprechen von einer volatilen Erholung oberhalb der Unterstützung. Die kurzfristige technische Lage signalisiere sich, weil sich der Future zurück in die Kernzone der Konsolidierungsspanne bewegte. Oben begrenze der Abwärtstrend bei 13.930 Punkten die Erholung.

