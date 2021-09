EUREX/DAX-Future weiterhin in Handelsspanne gefangen

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter handelt der DAX-Future am Donnerstag im Verlauf. Der September-Kontrakt verliert um 8.35 Uhr 22 auf 15.674 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.704 und das Tagestief bei 15.639 Punkten. Umgesetzt wurden rund 2.000 Kontrakte. Im Vorfeld des großen Verfalltermins am Freitag handelt der Terminkontrakt weiterhin sehr sabil in seiner Handelsspanne zwischen 15.600 und 16.025 Punkten. Derweil verläuft der Roll in den Dezember-Kontrakt in ruhigen Bahnen.

September 16, 2021 02:43 ET (06:43 GMT)