EUREX/DAX-Future weitet Konsolidierung aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Montag im Verlauf im Plus. Der Dezember-Kontrakt steigt um 8.33 Uhr um 40 auf 13.178,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.210 und das -tief bei 13.143,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.859 Kontrakte. Damit handelt der DAX-Future unverändert in seiner Handelsspanne zwischen 13.000 und 13.435 Punkten. Für die Charttechniker der Commerzbank herrscht mit der Kursetablierung unterhalb der Zehntagelinie nun ein negativer Bias vor. Damit signalisiere die kurzfristige technische Gesamtlage eine Ausweitung der laufenden Konsolidierung zum Wochenauftakt.

