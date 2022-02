EUREX/DAX-Future wenig verändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen 5 auf 15.528 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.551 und das -tief bei 15.456 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.680 Kontrakte. Im Bereich um 15.530 hat sich ein kleiner Widerstand aufgebaut. Darüber rückt die 200-Tagelinie in den Blick, die sowohl im Future als auch in der Kasse bei gut 15.600 verläuft. Auf der Unterseite wäre ein Rückfall unter 15.300 laut Marktanalysten ein Zeichen einer erneuten Eintrübung.

February 10, 2022