EUREX/DAX-Futures am Fed-Tag etwas leichter

Kapitalanlage und Vermögensaufbau sind keine triviale Angelegenheit. Doch wie müsste ein Portfolio aussehen, das hohe Sicherheit mit Renditechancen verknüpft? In unseremerklären Ihnen unsere Finanzexperten, warum Sicherheit und Rendite kein Widerspruch sein müssen, welche Anlagestrategien es gibt und was Sie als Privatanleger beim Portfolio-Management beachten müssen.

Heute im Fokus

DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen schwächer -- BMW peilt 2021 Margenanstieg und solides Absatzplus an -- TAG erreicht Jahresziel 2020 und bekräftigt Ausblick 2021 -- LEONI, Uber im Fokus

S&P bestätigt US-Rating mit AA+. Schwächster Februar seit 2013: Auto-Neuzulassungen in der EU deutlich unter Vorjahresmonat. Studie: Kryptowährungen mit Rekord-Mittelzuflüssen. Swatch-Chef: Nachfrageboom in den USA und China. Frankreichs Premier würde sich mit AstraZeneca impfen lassen. Fords neuer Elektro-SUV kostet Tesla Marktanteile. Citibank veröffentlicht neuen Report: Bitcoin steht an wichtigem Wendepunkt.