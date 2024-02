EUREX/DAX-Futures am Morgen knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behauptet zeigen sich am Montagmorgen die DAX-Futures. Händler sprechen von einem orientierungslosen Start in die neue Woche. Dies zeige sich am geringen Umsatz von bislang unter 1.500 Kontrakten. Der Terminkalender ist ungewöhnlich leer, daher dürften vor allem technische Marken den Handel bestimmen, heißt es weiter. Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 28 auf 17.429 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 17.461 und das Tagestief bei 17.412 Punkten.

February 26, 2024 02:46 ET (07:46 GMT)