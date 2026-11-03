DAX 25.981 +0,6%ESt50 6.176 +0,7%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,34 +2,7%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.474 -0,1%Euro 1,1199 +0,1%Öl 106,5 +1,6%Gold 3.910 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

EUREX/DAX-Futures baut Verluste aus - Absicherungen nehmen zu

DOW JONES--Die Verluste in den DAX-Futures weiten sich am Dienstagmorgen aus. Der Umsatz sei mit fast 2.500 Kontrakten für die Uhrzeit hoch. "Die Absicherungen nehmen wieder zu vor den US-Wahlen", sagt ein Händler. Dazu komme der leicht anziehende Ölpreis. Die Gemengelage werde nicht direkt negativ gesehen, sorge jedoch für "ein gesundes Maß an Vorsicht".

Werbung

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 305 auf 25.776 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.005 und das Tagestief bei 25.745 Punkten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2026 02:38 ET (07:38 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.