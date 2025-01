EUREX/DAX-Futures etwas fester

DOW JONES--Etwas fester sind die DAX-Futures am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 53 auf 20.095 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 20.143 und das Tagestief bei 20.046 Punkten. Umgesetzt wurden 1.777 Kontrakte. Vom Tageshoch ist der Kontrakt am Morgen aber zurückgefallen, wo ein Widerstand aus der Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage liegt.

January 06, 2025 02:25 ET (07:25 GMT)