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EUREX/DAX-Futures etwas fester - BIP-Revision gefällt

DOW JONES--Etwas fester zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagmorgen vor Öffnung der Kassamärkte. Leicht positiv für den deutschen Markt wird die Hochrevision des BIP für das zweite Quartal gewertet. Gewartet wird jedoch auf den Ifo-Index. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 76 auf 26.248 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.259 und das -tief bei 26.141 Punkten. Der Umsatz ist mit rund 650 Kontrakten weiter eher gering.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2026 02:35 ET (06:35 GMT)

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