EUREX/DAX-Futures etwas fester - EZB im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas fester zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen vor Eröffnung der Kassamärkte. Eine leichte Entspannung an den internationalen Anleihemärkten stützt die Kurse. Im Fokus steht die EZB-Sitzung am Mittag. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 79 auf 14.199 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.202 und das -tief bei 14.117 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.300 Kontrakte.

April 14, 2022 02:33 ET (06:33 GMT)