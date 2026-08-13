DAX 26.423 +0,3%ESt50 6.562 +0,4%MSCI World 5.009 +0,3%Top 10 Crypto 8,30 +2,4%Nas 26.588 +0,5%Bitcoin 55.406 +0,8%Euro 1,1521 -0,0%Öl 88,4 -0,7%Gold 4.376 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EUREX/DAX-Futures etwas fester - Umsatz gering

DOW JONES--Etwas fester zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen vor Öffnung der Kassamärkte. Die Umsätze liegen aber weiter auf niedrigen Niveaus. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 72 auf 26.483 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.507 und das Tagestief bei 26.438 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 467 Kontrakte.

Werbung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2026 02:34 ET (06:34 GMT)