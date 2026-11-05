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EUREX/DAX-Futures etwas fester - Wieder Zeit für Konjunkturdaten

DOW JONES--Etwas fester zeigen sich die DAX-Futures auch am Donnerstagmorgen. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 83 auf 26.662 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.742 und das Tagestief bei 26.600 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.665 Kontrakte. "Es gibt auch noch positive Nachrichten jenseits der US-Wahlen, für die man sich jetzt wieder Zeit nehmen kann", sagt ein Händler mit Verweis auf Konjunkturdaten wie die deutschen Aufträge für die Industrie. Sie legten nach einem August-Einbruch wieder um 4,4 Prozent im September zu.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 02:34 ET (07:34 GMT)

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