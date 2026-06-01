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EUREX/DAX-Futures etwas leichter

11.06.26 08:35 Uhr

DOW JONES--Etwas leichter zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagvormittag. Der erneute US-Angriff auf den Iran wird ähnlich wie am Vortag nur als Intermezzo auf dem Weg zu einer Friedensvereinbarung eingeschätzt. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 79 auf 24.164 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.210 und das Tagestief bei 23.977 Punkten. Der Umsatz ist mit rund 770 Kontrakten eher gering.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2026 02:36 ET (06:36 GMT)