EUREX/DAX-Futures etwas leichter gestartet

DOW JONES--Etwas leichter zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagmorgen. Große Impulse gibt es am Morgen nicht. Das Scheitern der Regierung in Frankreich spielt keine Rolle. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 54 auf 23.769 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.814 und das -ief bei 23.720 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.105 Kontrakte.

September 09, 2025 02:40 ET (06:40 GMT)