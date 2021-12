EUREX/DAX-Futures fallen - Absicherungen vor US-Notenbank

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter abwärts geht es am Mittwochmorgen mit den DAX-Futures. Die Vorsicht am Markt dürfte bis zur Bekanntgabe der US-Notenbankentscheidung am Abend dominieren. Der DAX und Europas Börsen hätten dabei eine schlechte Ausgangslage, sagt ein Händler: "Die Kassamärkte gehen vor der Fed genau zum Zeitpunkt der höchsten Unsicherheit aus dem Handel". Daher dürften dann auch die Optionsprämien auf ein lokales Hoch steigen.

Auch das Absicherungsgeschäft dürfte noch einmal zunehmen, nachdem bereits am Vortag nahezu dreimal mehr Puts auf den DAX umgesetzt wurden als Calls. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert aktuell 44 auf 15.476 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.548 und das Tagestief bei 15.450 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.600 Kontrakte.

