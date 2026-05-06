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EUREX/DAX-Futures fester - Gute Zahlen treiben

06.05.26 08:45 Uhr

DOW JONES--Eine Fülle besserer Quartalszahlen treibt am Mittwochmorgen auch die DAX-Futures weiter nach oben. Der Umsatz ist dabei mit über 2.000 Kontrakten nach Händlerangaben sehr gut. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 214 auf 24.701 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.736 und das Tagestief bei 24.588 Punkten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2026 02:46 ET (06:46 GMT)