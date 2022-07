EUREX/DAX-Futures freundlich - Outperformance erwartet

FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich zeigen sich die DAX-Futures am Mittwochmorgen vor dem Start in den Kassahandel. Händler gehen von einer Fortsetzung der Erholungsrally aus. Allerdings dürften im Tagesverlauf zunächst Umschichtungen dominieren. Denn nach den starken Kursgewinnen vom Vortag müssten viele Portfolios zunächst adjustiert und weniger defensiv ausgerichtet werden.

Beliebtester Trade an den Futures-Märkten sei weiter der Spread long DAX- gegen short Euro-Stoxx-Futures. Da der DAX am stärksten unter den Gasliefersorgen gelitten habe, sei hier das Entspannungspotenzial am höchsten.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 25 auf 13.345 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.438 und das Tagestief bei 13.335 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.083 Kontrakte.

