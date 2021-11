EUREX/DAX-Futures geben im Verlauf etwas nach - "überkauft"

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kleinen Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Freitag während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel. Der Dezember-Kontrakt fällt gegen 8.10 Uhr um 11 auf 16.004 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 16.018,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.034,0 und das Tagestief bei 15.998 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.172 Kontrakte.

Wegen der überkauften Lage nach der jüngsten Rally-Runde seien Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende drin, meint ein Marktteilnehmer. Unterstützt sei der Dezember-DAX bei 15.800 Punkten, auf Widerstand treffe er beim Donnerstag- und Allzeithoch von 16.055 Punkten.

