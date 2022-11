EUREX/DAX-Futures gesucht - Blick auf China und Inflation gerichtet

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich im Plus zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagmorgen. Der Dezember-Kontrakt steigt um 100 auf 14.465 Punkte, der Umsatz ist für die Tageszeit erhöht. Händler erhoffen sich im Tagesverlauf gute Nachrichten, so eventuelle Lockerungen in Chinas Covid-Politik und ein Nachlassen des Inflationsdrucks. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.481 und das Tagestief bei 14.350 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.400 Kontrakte.

November 29, 2022 02:35 ET (07:35 GMT)