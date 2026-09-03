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EUREX/DAX-Futures gut behauptet - Konjunktur im Blick

DOW JONES--Gut behauptet zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagvormittag. Die Börsen warten auf eine Fülle von Konjunkturdaten. Weiter bremsend wirkt der hohe Ölpreis von über 95 Dollar. Der Umsatz im DAX-Futures ist mit nur 480 Kontrakten sehr gering. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 38 auf 25.914 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.932 und das Tagestief bei 25.832 Punkten.

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DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2026 02:41 ET (06:41 GMT)

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