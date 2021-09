EUREX/DAX-Futures im Frühhandel behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Gut behauptet zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen vor dem Start der Kassabörsen. Der Markt dürfte nur seitwärts handeln, bis am Nachmittag die wichtigen US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden, heißt es im Handel. Der September-Kontrakt steigt gegen 8.35 Uhr um 15,0 Punkte auf 15.831,0. In den Handel gegangen war er mit 15.819,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.863,0 und das Tagestief bei 15.804,0 Punkten.

Umgesetzt wurden bisher 2.611 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2021 02:39 ET (06:39 GMT)