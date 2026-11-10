DAX 26.565 +1,1%ESt50 6.361 +1,1%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,76 -0,7%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.510 -0,7%Euro 1,1239 +0,2%Öl 90,8 -1,9%Gold 4.119 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

EUREX/DAX-Futures in Rallylaune dank Öl und Anthropic

DOW JONES--Ungebremst weiter nach oben geht es am Dienstagmorgen für die DAX-Futures. "Mit Ölpreis-Rückgang und klarem Fahrplan für das Anthropic-IPO werden gleich zwei Sorgen geringer", sagt ein Händler. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures baut sein Plus auf 317 auf 26.663 Punkte aus und damit fast Tageshoch. Das Tagestief liegt bei 26.470 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.652 Kontrakte.

Werbung

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2026 02:44 ET (07:44 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.