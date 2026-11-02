DAX 25.761 -0,2%ESt50 6.131 ±0,0%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,34 +0,6%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.652 -0,6%Euro 1,1209 +0,0%Öl 109,6 -6,9%Gold 3.899 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

EUREX/DAX-Futures ins Minus gedreht - Volatilität bis US-Wahl

DOW JONES--Leicht ins Minus gedreht sind die DAX-Futures am Montagmorgen. Trotz der anhaltenden Unterstützung durch fallende Ölpreise dürfte es weiter volatil zugehen. "Bis zu den Ergebnissen der US-Zwischenwahlen am Mittwochmorgen wird sich niemand mehr aus dem Fenster lehnen wollen", sagt ein Händler. Er rechnet daher bis dahin mit einem volatilen Seitwärtshandel. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 9 auf 25.904 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.998 Punkten und das Tagestief bei 25.896 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.775 Kontrakte.

Werbung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2026 02:38 ET (07:38 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.