EUREX/DAX-Futures kaum verändert

DOW JONES--Mit minimalen Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 06.01 Uhr 1 Punkt auf 25.072,0. In den Handel gegangen war er mit 25.095,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.109,0 und das -tief bei 25.062,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 228 Kontrakte.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 00:03 ET (05:03 GMT)