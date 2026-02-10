DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -2,9%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.841 -1,7%Euro1,1910 +0,1%Öl69,21 +0,2%Gold5.049 +0,5%
EUREX/DAX-Futures kaum verändert

11.02.26 06:02 Uhr

DOW JONES--Mit minimalen Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 06.01 Uhr 1 Punkt auf 25.072,0. In den Handel gegangen war er mit 25.095,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.109,0 und das -tief bei 25.062,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 228 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 00:03 ET (05:03 GMT)