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EUREX/DAX-Futures kaum verändert

04.06.26 08:44 Uhr

DOW JONES--Kaum verändert zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagvormittag. Der Umsatz sei mit 630 Kontrakten zwar geringer als sonst, angesichts des deutschen Feiertages aber doch ordenlich für die Uhrzeit, heißt es im Handel. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 23 auf 24.816 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.823 und das Tagestief bei 24.699 Punkten.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2026 02:44 ET (06:44 GMT)