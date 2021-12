EUREX/DAX-Futures knapp unter 15.400er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht im Plus zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen vor Beginn des Kassahandels. Der Kontrakt hält sich knapp unter der 15.400er-Marke. Mit einer Richtungsentscheidung rechnen Händler erst nach Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes am frühen Nachmittag. Der Dezember-Kontrakt steigt um 32 auf 15.372 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.397 und das Tagestief bei 15.190 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.830 Kontrakte.

DJG/mod/raz

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2021 02:30 ET (07:30 GMT)