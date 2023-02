EUREX/DAX-Futures konsolidiert unter Widerstandsbereich

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen vor Beginn des Kassahandels. Nach dem erneuten Scheitern am Vortag am Widerstandsbereich um 15.650 Punkte dürfte der FDAX nun zunächst konsolidieren, heißt es am Markt. Dazu gebe es einige Sonderbewegungen durch den kleinen Verfalltag bei Aktienoptionen. Der März-Kontrakt verliert 66 auf 15.465 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.511 und das Tagestief bei 15.444 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.400 Kontrakte.

February 17, 2023 02:45 ET (07:45 GMT)