EUREX/DAX-Futures leichter - Großer Verfalltag im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter sind die DAX-Futures am Freitag in den Großen Verfalltag gestartet und damit den wichtigsten Tag des Jahres an den internationalen Terminbörsen. Am Mittag verfallen die Dezember-Optionen und -Futures auf Indizes, zum Kassaschluss die Optionen auf Einzelaktien. Händler erwarten jedoch keine ganz großen Verwerfungen mehr, die Hauptbewegungen zur Abwicklung habe es Dienstag und Mittwoch schon gegeben, heißt es. "Man wollte vor der Fed mit Umschichtungen fertig sein", so ein Händler.

Das Rollen in den neuen März-Termin dürfte ebenfalls großteils abgeschlossen sein. Dies zeige sich in den Umsatzverhältnissen am Morgen, wo im frischen März-Kontrakt bislang rund 2.200 Kontrakte umgegangen seien, im auslaufenden Dezember-Kontrakt aber nur noch 220. Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 59,5 auf 13.623,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.682 und das Tagestief bei 13.603 Punkten.

December 18, 2020 02:39 ET (07:39 GMT)