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EUREX/DAX-Futures leiden unter USA/Iran-Eskalation

DOW JONES--Schwächer sind die DAX-Futures am Montagmorgen in die neue Handelswoche gestartet. Für Druck sorgt die erneute Eskalation im Persischen Golf und die damit wieder steigenden Ölpreise. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 230 auf 24.969 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.174 und das Tagestief bei 24.892 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 777 Kontrakte.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2026 02:26 ET (06:26 GMT)

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