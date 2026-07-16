EUREX/DAX-Futures mit leichtem Plus

16.07.26 08:23 Uhr

DOW JONES--Gut behauptet zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Die Gewinnmitnahme-Welle in Tech-Werten belasten den DAX nicht, da die Zukunftsbranchen in ihm kaum vertreten sind, heißt es. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 11 auf 25.138 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.174 und das Tagestief bei 25.016 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 264 Kontrakte.

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July 16, 2026 02:23 ET (06:23 GMT)